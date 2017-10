北灣山火濃煙致灣區出現史無前例空氣污染

By

北加州大火的煙霧導致整個灣區出現史無前例的空氣污染,當局發出愛惜空氣警示,呼籲居民不但要避免增加空氣污染,更要保重健康,另外,國家氣象局預測,週三下午開始會再次出現風高物燥的天氣,紅色火災警告即將生效。

國家氣象局預測,灣區週二晚吹北風,風力會增強,可是相對濕度會較高,週三入夜後,北灣和東灣山區會出現強風,最高風速可高達每小時45英里,加上相對濕度偏低,不利於救火工作。

當局警告如果出現新的火災,將會迅速蔓延,紅色火災警告週三晚起生效。

另外,灣區空氣質素管理局發出愛惜空氣警示,週二和週三有效,北加州山火產生的濃煙,隨著風勢吹遍布整個灣區,當局形容灣區出現史無前例的空氣污染,到處都可以聞到煙的味道。

北灣地區週二的空氣污染水平達到危險的程度,至於舊金山、東灣以及南灣,空氣質素也不好。

當局呼籲居民盡量減少戶外活動以及關好門窗,要特別留意幼童、長者和患有呼吸系統疾病人士的健康,如果出現持續咳嗽、呼吸困難、哮喘、頭暈、心跳急速、噁心等症狀,就要聯繫自己的醫生。

由於山火導致的空氣污染很難預測,大家可以瀏覽http://airnow.gov網站,輸入自己的郵區號碼,就可以知道即時的空氣質素資訊。

