By

【KTSF】

特朗普週五宣誓就任美國總統,全美多地爆發街頭示威,在首府華盛頓,有示威者打破店舖的櫥窗洩憤,警察需要出動胡椒噴零驅散示威者,並拘捕多人。

在國會山莊,有示威者手持橫額,在國會外圍的保安檢查站示威,行動大致和平。

但在另一地區,有上百示威者集結華府街頭,有人打破店舖的櫥窗,受害的包括星巴克、美國商業銀行和麥當勞等商舖,示威者高呼口號表達對資本主義和特朗普的不滿,防暴警察要出動胡椒噴霧,終於成功驅散示威者。

警方表示,現場還有汽車遭破壞,有人點燃火頭,事件中有多人被捕。

更多新聞:

特朗普宣誓就任美國總統 就職演說強調還政於民(視頻)

示威者集結舊金山街頭 抗議特朗普就職(視頻)

特朗普就職日先到教堂祈禱 再與奧巴馬喝咖啡

特朗普夫人與希拉莉同穿Ralph Lauren出席總統就職禮

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。