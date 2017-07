By

【KTSF 黃恩光報導】

自從兩年前加州實施新法例,規定在加州出售的手機必須有防盜裝置之後,舊金山搶劫手機的案件數目顯著下降。

2013年是舊金山搶劫手機罪案的高峰,舊金山地檢官George Gascon推動州立法,規定在加州出售的手機必須配備防盜科技。

兩年前加州開始實行新法例,2015到2016年,市內搶手機案件減少了22%,而對比2013年,這類暴力劫案更下降了一半。

地檢處的2016年的數據,按被搶手機的牌子分類,匪徒搶劫最多的是蘋果手機,全年劫走了697部蘋果手機,三星(Samsung)手機排第二,總共有236部三星手機被搶走。

更多新聞:

Belmont市日本餐館遭人爆竊 警緝亞裔男子(視頻)

奧克蘭劫案頻發 兩女先後遇劫疑犯在逃

男子乘Muni公車與人口角 轉車後遭10人搶劫

南灣兩越裔涉打劫Verizon店 犯案手法如電影橋段

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。