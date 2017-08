By

【KTSF 崔凱橋報導】

北灣連接Sonoma及Marin縣的SMART Train將於下星期五正式投入服務。

SMART Train於8月25日下星期五正式投入服務的第一天,將會為各乘客提供免費乘搭服務,而緊接著的勞工節長週末,乘客可享有半價優惠。

SMART Train連接北灣San Rafael 市中心至Sonoma縣機場,沿途有十個車站,包括Novato、Petaluma及Santa Rosa市中心,星期一至五每日來回各34班次,週末則減少至10班次。

乘坐SMART Train的乘客可使用Clipper卡,票價從3.5元起,按距離收費,長者、青少年以及殘障人士可享有票價優惠。

