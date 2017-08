By

【KTSF 劉瑩報導】

在葡萄牙的里斯本,一架小型飛機週三下午突然迫降海灘,導致一名56歲男子及一名8歲女孩死亡。

事發位於里斯以南30公里的卡帕里卡海灘,當時海灘上面有數百人,飛機毫無預警衝向海灘,大批民眾四散逃走,有人甚至衝入大海,而機師及副機師並沒有受傷。

據了解,飛機當時進行飛行課程,而且左機翼似乎局部損毀,因為左機翼明顯較右機翼低。

