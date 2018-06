By

【KTSF 郭柟報導】

南灣Palo Alto一間不到900呎的小屋,叫價近260萬元。

這間位於128號Middlefield Road的小屋,面積只有897平方呎,內有兩個睡房一個廁所,地皮就有4,360平方呎,距離市中心只需步行15分鐘,也都很接近史丹福大學和一些矽谷的高科技公司。

屋主在1995年以31.4萬元購入。

