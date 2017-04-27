特朗普建議減企業稅 小商業東主齊讚好

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【KTSF 林佩樺報導】

對於特朗普政府提出的稅務改革計劃，小本生意店家老闆紛紛表示支持，如果稅率大幅降低，老闆們會把省下的錢用在其他哪些地方呢？

特朗普的減稅方案中，小商業店家的個人收入從最高稅率39.6%，大幅降低至15%。

在芝加哥經營Dilly Lily花店的老闆Rick McVey說：”稅率會降低讓人很振奮，因為總體來說經濟會被刺激，我們有很多客人都是商店老闆，可能會讓他們買更多花，我覺得是一件好事。”

稅率大幅降低之後，店家會選擇將省下的錢花在那裏呢？

McVey說：”會讓我可以幫員工加薪，員工很有才，希望犒賞他們，有這個團隊很幸運，希望可以鼓勵他們留下。”

在阿特蘭大經營Cookie Creations of Atlanta餅店的Donna Sebusch說：”我覺得稅額降低，讓我有機會買更多需要的機器，請更多員工，給現有員工加薪，我覺得有很多不同選項，可以幫助小商業，因為人們會花更多錢進來消費，讓我有更多資金可以運用，推出新產品或是增加員工。”

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