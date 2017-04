特朗普建議減企業稅 小商業東主齊讚好

By

【KTSF 林佩樺報導】

對於特朗普政府提出的稅務改革計劃,小本生意店家老闆紛紛表示支持,如果稅率大幅降低,老闆們會把省下的錢用在其他哪些地方呢?

特朗普的減稅方案中,小商業店家的個人收入從最高稅率39.6%,大幅降低至15%。

在芝加哥經營Dilly Lily花店的老闆Rick McVey說:”稅率會降低讓人很振奮,因為總體來說經濟會被刺激,我們有很多客人都是商店老闆,可能會讓他們買更多花,我覺得是一件好事。”

稅率大幅降低之後,店家會選擇將省下的錢花在那裏呢?

McVey說:”會讓我可以幫員工加薪,員工很有才,希望犒賞他們,有這個團隊很幸運,希望可以鼓勵他們留下。”

在阿特蘭大經營Cookie Creations of Atlanta餅店的Donna Sebusch說:”我覺得稅額降低,讓我有機會買更多需要的機器,請更多員工,給現有員工加薪,我覺得有很多不同選項,可以幫助小商業,因為人們會花更多錢進來消費,讓我有更多資金可以運用,推出新產品或是增加員工。”

