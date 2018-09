By

【KTSF 林佩樺報導】

投保加州(Covered California)週四宣布,2019年將有5,700個小商戶,共計47,000名員工,將會看到保費上漲,漲幅為4.6%。

受影響的商戶為使用投保加州專門提供給小商戶的健保計劃,直接透過保險公司或是Cal Choice投保的商業則不在此列。

2019年透過公司投保此計劃的Premium用戶,會看到保費比2018年上升4.6%。

而自行投保Covered California的民眾,則將看見高達約8.7%的漲幅。

可負擔健保2014年開始實施,規定擁有超過100名僱員的公司,必須提供在職健保,後來只要公司的規模超過50人,也必須向員工提供健保。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。