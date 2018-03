By

南韓一名高層官員週四表示,特朗普總統已接受北韓方面的邀請,於5月與北韓領袖金正恩會面。

到訪首都華盛頓的南韓特使團,是於週四下午在白宮向記者發布這項消息。

南韓首席特使、青瓦台國家安保室室長鄭義溶說:”他(金正恩)希望能盡快與特朗普總統會面,而特朗普總統則說,會於5月與金正恩會面,期望能促成永久無核化。”

但鄭義溶沒有透露雙方會在何處會面。

歷史上,美國從來沒有在任總統曾與北韓領袖會面,而美國和北韓也沒有建立正式的外交關係。

