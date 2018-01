【i-CABLE】

日本群馬縣著名的草津溫泉區附近有火山噴發,一名在附近訓練的自衛隊員被石頭擊中死亡,另外最少11人受傷,部分人傷勢嚴重。

白根山火山當地時間早上約10時噴發,大量濃煙不斷湧出,閉路電視的畫面可見,濃煙吹向草津國際滑雪場,山石由鏡池附近的火山口,飛墮至一公里以外的地方,有人被碎石擊傷。

滑雪場發生雪崩,當時有30名陸上自衛隊員進行冬季訓練,多人被雪掩埋,一名49歲隊員被山石擊中死亡。

纜車車窗亦被擊穿,山頂餐廳的屋頂被一塊石頭擊穿,天花板損毀。大約80人一度被困山上,自衛隊直升機奉召到場分批救下山。

氣象廳在火山噴發後一小時才發出警報,事後解釋,今次噴發的並非高風險的火山口,所以無設置攝錄機,未能第一時間確定噴發。

