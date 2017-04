聖荷西州大推流動迷你屋 望解決露宿者問題（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學校園內最近展示了一棟流動迷你屋,有甚麼用途呢?

迷你屋位於學生活動中心廣場,不時有師生進去一探究竟,所謂麻雀雖小五臟俱全,正足以形容這棟迷你屋,廚房有烤箱、火爐台,用的是瓦斯,牆壁上還有暖氣,繼續往內走就是浴室。

一名來自英國的學生看到說,比他在英國的浴室還大,然後最裡面的空間則可做許多用途,像是書房或是休閒。

迷你屋是兩層,上頭則是可以擺一張king size 大床墊,有天窗加12扇窗戶。

整棟迷你屋272平方英尺,是由位於Morgan Hill一所少年感化院的高中生所建,有105位學生參與,他們在服刑期間繼續上課,並學習一技之長,但迷你屋怎麼會來到聖荷西州大?

聖荷西州大研究生吳一說:”這個項目就是來解決灣區,還有聖荷西市中心一些流浪漢他們的生活情況,幫他們解決一些生活上的困難,還有像聖荷西州大學校裡其實有300多個學生,他們也是某種程度上的流浪漢,他們晚上睡在車裡,所以這也是一個問題,這是我們想解決的。”

來自中國的吳一,目前是聖荷西州大商業管理研究所學生,她目前正在上一堂關於創業的課,教授Michael Fallon正在做一項關於無家可歸人士的研究項目,他認為,這棟迷你屋或許可以成為無家可歸者安身立命之處,吳一參與了這項研究。

吳一說:”現在為止就只是一個理念,就是說這樣低成本低造價,然後易搭建的房子,可以為未來的流浪漢提供一個理想的住所,因為其實他裡面的配套設施挺齊全的。”

下一個目標是希望能夠在聖荷西找十個地方各安置30個迷你屋,也就是300個迷你屋來安置無家可歸人士。

不過要達到這個目標,執行上有諸多困難,像是如何找地,還有有些地方禁止房屋內使用瓦斯。

吳一說:”他需要很多很多步驟,包括場地哪裡放這個房子等等,所以他雖然理想化,但是我覺得有可行性,其實很多社區不想讓流浪漢進去,覺得他們是安全隱患等等,所以其實不容易。”

不過有看過學生表示,這個當學生宿舍也不錯,如果有學生想要住靠近學校,也不用擔心錢的問題。

迷你屋價格約45,000元,將在聖荷西州大展示到20日。

