聖荷西州大推流動迷你屋 望解決露宿者問題（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學校園內最近展示了一棟流動迷你屋，有甚麼用途呢？

迷你屋位於學生活動中心廣場，不時有師生進去一探究竟，所謂麻雀雖小五臟俱全，正足以形容這棟迷你屋，廚房有烤箱、火爐台，用的是瓦斯，牆壁上還有暖氣，繼續往內走就是浴室。

一名來自英國的學生看到說，比他在英國的浴室還大，然後最裡面的空間則可做許多用途，像是書房或是休閒。

迷你屋是兩層，上頭則是可以擺一張king size 大床墊，有天窗加12扇窗戶。

整棟迷你屋272平方英尺，是由位於Morgan Hill一所少年感化院的高中生所建，有105位學生參與，他們在服刑期間繼續上課，並學習一技之長，但迷你屋怎麼會來到聖荷西州大？

聖荷西州大研究生吳一說：”這個項目就是來解決灣區，還有聖荷西市中心一些流浪漢他們的生活情況，幫他們解決一些生活上的困難，還有像聖荷西州大學校裡其實有300多個學生，他們也是某種程度上的流浪漢，他們晚上睡在車裡，所以這也是一個問題，這是我們想解決的。”

來自中國的吳一，目前是聖荷西州大商業管理研究所學生，她目前正在上一堂關於創業的課，教授Michael Fallon正在做一項關於無家可歸人士的研究項目，他認為，這棟迷你屋或許可以成為無家可歸者安身立命之處，吳一參與了這項研究。

吳一說：”現在為止就只是一個理念，就是說這樣低成本低造價，然後易搭建的房子，可以為未來的流浪漢提供一個理想的住所，因為其實他裡面的配套設施挺齊全的。”

下一個目標是希望能夠在聖荷西找十個地方各安置30個迷你屋，也就是300個迷你屋來安置無家可歸人士。

不過要達到這個目標，執行上有諸多困難，像是如何找地，還有有些地方禁止房屋內使用瓦斯。

吳一說：”他需要很多很多步驟，包括場地哪裡放這個房子等等，所以他雖然理想化，但是我覺得有可行性，其實很多社區不想讓流浪漢進去，覺得他們是安全隱患等等，所以其實不容易。”

不過有看過學生表示，這個當學生宿舍也不錯，如果有學生想要住靠近學校，也不用擔心錢的問題。

迷你屋價格約45,000元，將在聖荷西州大展示到20日。

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