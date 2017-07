聖荷西州大辦”暑期在矽谷”夏令營 中台學生踴躍參加（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西州立大學工學院舉辦為期3週的 “暑期在矽谷”,50多位來自中國台灣等地的學生,將會親手參與多項計畫。

學生們週一第一天報到,週二就開始緊密的課程,在矽谷講求團隊精神,週二第一堂課就是溝通技巧。

聖荷西州大教授鍾文強說:”*在國外不能體會到在美國這邊競爭的情形,所以我們主要是培養這些外國學生有良好的溝通能力,同時了解矽谷分秒必爭的產品開發的情形。”

鍾文強教授3年前開辦”暑期在矽谷”,希望能夠讓國外的學生,有機會第一手體驗矽谷的研發、設計及創業文化,這次共有53位來自中國、台灣、南韓及西班牙的學生,課程內容包括設計工業產品、創業講座以及如何撰寫商業計畫、集資金等等。



學生們將在矽谷待3個星期,最期待的就是能夠親自參觀Apple、 Facebook、Google 等大公司。

中國博士生劉璐說:”看一下美國這個高校是甚麼樣的氛圍,然後去硅谷參觀企業工作起來是什麼樣情況,在我們那邊,我們可能也會看到一些高科技企業,想看有什麼區別。”

參與這項計畫以中國來的學生居多,有5位是來自台灣中原大學。

台灣學生牛少頎說:”在台灣讀書的環境就是,有一點讓自己的想像力被封閉,想來出來看看不同世界,至少增加自己的國際觀。”



台灣學生劉佳華也說:”希望學習到如何跟人家完成一個團體項目,然後順便參觀整個矽谷生態。”

學生們在課程結束後,將必須提出他們的開發計畫,前3名者還有獎金。

