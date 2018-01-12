聖荷西警局公布警員使用武力數據分析（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

警方是否過分使用武力，長久以來一直爭議不斷，聖荷西警察局週三公布在網上公開警方使用武力的數據分析。

聖荷西警察局門口週三有遭警察槍殺身亡者的家屬，持布條抗議警方槍殺手無寸鐵的無辜百姓。

在警察局內，聖荷西警方公布10年來首次的警方使用武力數據分析，所有的資料都可以在網路上，一覽無遺。

警察局長Eddie Garcia表示，警方是否過份使用武力是全國性的問題，聖荷西警察局是全國大城市中為一兩個在網上公開相關數據的城市。

Garcia局長說：”很不幸的是，大家的焦點都是關注在次數，我們希望能夠建立一個更好的政策，提供更好的訓練，根據數據及數以百個相關的因素，不光只是次數，給我們的警察有效的回應，去做調整或是執行任務。”

值得一題的是，數據顯示，聖荷西警方在使用武力時，並沒有針對特別族裔，不過週二就剛好發生疑似精神病的亞裔男子遭到警方槍殺身亡，這也是今年開年第一宗涉及聖荷西警方槍殺民眾事件。

所有警方武力使用的數據，可以上網http://www.sjpd.org查詢。

聖荷西警察局上一次針對警察使用武力的分析是在10年前，隨著科技進步，數據的分析更加清楚及透明化，警局也希望因此建立跟社區的互信。

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