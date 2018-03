By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西警方拘捕了一名持械搶劫案的疑犯,他涉嫌搶劫最少5家在聖荷西市和Milpitas市的油站和便利店。

被捕疑犯是31歲聖荷西居民Daniel Joseph Mendoza,警方表示,疑犯涉嫌上月以及本月初搶劫兩家位於聖荷西市的油站,以及兩家71便利店,以及搶劫一家在Milpitas市的Jack in the Box快餐店。

警方表示,疑犯在大部分搶劫案中,都用手槍指嚇店員,然後搶走現金和刮刮樂彩票,疑犯通常開一輛黑色Jeep Renegade逃走。

警方相信疑犯與灣區發生的其他搶劫案有關,警方呼籲市民提供線索,聖荷西警方搶劫案調查組的電話是(408) 277 4166。

