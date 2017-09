By

【KTSF 林佩樺報導】

南灣聖荷西警局正在調查8月、9月期間,一系列專門在停車場搶劫亞裔婦女的案件。

9月4日,聖荷西警方接報有人在聖荷西McKee路與北Jackson大道附近搶劫,報案的是目擊證人與受害人。

警方指,兩名歹徒專門針對亞裔婦女,指使一名心智不完全的青少年在停車場強行奪走婦女的首飾,然後逃逸。

警方發現手法與其他三宗近期的搶案類似,地點也都在該路段附近,兩名嫌犯已被捕。

警方要求公眾協助,希望更多近期被搶的人出面指認。

民眾可以撥打(408) 277-4166與搶劫案小組聯繫,或是打匿名報案電話(408) 947-7867。

