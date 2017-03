By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西市一體育館外,週日下午發生涉及球迷的暴力事件。

事發在聖荷西市的Avaya球場,週日大約下午3時,在Club America對Monarcas Morelia足球比賽開始前,雙方球迷發生衝突,期間有球迷用石頭及玻璃瓶子投擲襲擊對方。

警方趕到現場後,雙方球迷停止衝突,警方表示,有數人受輕傷,送往當地醫院治療後並無大礙,事件中無人被捕。

