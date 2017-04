By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西市今年1月底發生兇殺案,死者是一名越南裔青年,3名疑犯週二在法庭提堂。

3名疑犯面對謀殺罪名,他們都是聖荷西居民,涉嫌1月31號晚上,在東聖荷西Tully路1900號地段開槍射殺20歲男子Tri Vo Minh Nguyen。

其中兩名疑犯,21歲的Andrew Luu和Kevin Tran上星期二被捕,20歲的Christopher Le上星期三落網。

法庭不准3人保釋,至於殺人動機則有待調查。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。