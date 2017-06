涉向未成年學員索祼照 聖荷西越裔泳隊助教被捕

By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名泳隊助理教練,涉嫌透過文字短訊,向多名未成年女學員索取祼照,已被當局拘捕。

被捕疑犯為25歲越裔男子Timothy Nguyen,他是Quicksilver泳隊的助教,該泳隊隸屬南聖荷西的Gunderson高中。

泳隊於5月30日聯絡警方,報稱Nguyen在2015年至本年1月期間,曾與多名男學員和女學員有短訊交往,最初內容純粹有關游泳,但之後卻涉及不當話題。

另外,Nguyen亦被指曾企圖與其中一名學員約會交往。

Nguyen涉嫌觸犯4項滋擾或性侵18歲以下兒童輕罪,及3項威嚇證人或受害人重罪,目前在Santa Clara縣監獄扣查。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西警局,電話:(408) 537-1397,匿名報案熱線:(408) 947-7867。

更多新聞:

Palo Alto露體狂不穿褲駕車 兩少女目擊報警

柏克萊加大女學生遭性侵 受害人認識施暴者

Millbrae市華裔男按摩師涉非禮女顧客被捕

舊金山校區前體育教師涉猥褻兒童被捕

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。