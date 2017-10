By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西警方拘捕了一名涉嫌專門向亞裔婦女搶劫金頸鍊的疑犯,警方呼籲曾經被搶劫而沒有報警的事主,向警方報案。

聖荷西警方發布視頻,顯示疑犯搶劫的過程,警方正在調查今年7月到9月期間,當地發生的7宗搶劫案。

受害人都是上了年紀的印度裔和其他亞裔婦女,疑犯走近事主,然後搶走她們的頸鍊。

其中一宗搶劫案,疑犯使用手槍。

警方上週四拘捕了21歲聖荷西居民Lawrence Carter,他面對搶劫、虐待老人、使用致命武器以及破壞公物的罪名。

警方正在調查這連串的搶劫案,並表示類似的案件有可能在灣區其他城市發生。

警方呼籲未曾報警的受害人與警方聯絡,電話:(408) 277 4166。

