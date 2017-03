By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Santa Clara縣交通局(VTA)ㄧ名剛剛退休的華裔交通聯絡員,上星期四在南灣聖荷西日本埠附近,被ㄧ架輕軌列車撞死。

死者是60歲的Milpitas居民Benny Cheung,交通局發言人證實,Cheung服務局方達37年,剛剛退休,局方哀悼死者,並向死者的家人表達慰問。

而局方已經要求開車撞死Cheung的司機停職放假,直至司機的藥物測試結果出爐為止。

聖荷西警方表示,上星期四晚上7時50分,Cheung剛剛在North First Street及Hawthorne Way交界從ㄧ輛巴士下車,相信他被輕軌列車撞倒。

警方到場後,發現Cheung無知覺,亦無呼吸,身受重傷,其後被證實當場死亡。

