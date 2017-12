By

南灣聖荷西市中心一間藥房週一晚發生槍擊案,有一人中槍,傷者翌日不治,據報中槍者企圖在店內搶劫。

聖荷西警方發言人表示,週一晚8點20分左右接報指,位於Santa Clara街與第一街交界附近的Walgreens藥房內有人中槍,警員到達現場後,發現藥房內有一名男子倒在收銀機旁。

警方指,該男子隨後送院治療,傷勢嚴重,延至週二下午不治。

警方的初步調查顯示,中槍男子曾意圖搶劫該藥房,但被保安開槍打中,警方一度封鎖現場附近街道,目前仍在調查案件。

