【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西市警方就6月一宗命案,發放一段拍到疑兇的閉路電視片段,希望民眾提供線索,協助破案。

警方表示,畫面中的男人涉嫌在6月10日早上大約9時15分,在Everglade大道1700號地段,持刀剌傷63歲的聖荷西亞裔居民Samuel Choi。

受害人送院搶救8日後,傷重不治,目前犯案動機仍然未明。

警方形容疑犯為拉美裔,身高5呎9吋、中等身材、留有鬍子、年約20至30歲,犯案當日身穿灰色連帽外套、白色長褲、紅色的運動鞋,以及背著卡其色的背包。

當局呼籲民眾致電(408) 277-5283提供線索。

