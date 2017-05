By

【KTSF 劉瑩報導】

南灣聖荷西市週二晚發生涉及兩名警員的開槍事件,一名男子中槍受傷。

警方消息指,事發在晚上大約11點35分左右,警員接報趕赴Mt. Frazier Drive 1500號路段處理一起家庭糾紛案件。

有附近的民眾表示,自己聽到現場傳來激烈的爭吵聲,一名男子被指用刀襲擊警員。

過程中有警員向男子開了至少一槍,目前傷者已經送院進行救治,事件中沒有其他人員受傷,而涉案的警員目前已經被帶薪休假。

聖他克拉縣地檢署及聖荷西警局兇案組已接手調查,任何人如果有案件的線索,請和警方聯繫,電話:(408) 277-5283。

