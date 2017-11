聖荷西市議會開綠燈 明年元旦起可售娛樂用大麻

By

【KTSF 陶璟樂報導】

聖荷西市議會週二一致通過為娛樂性大麻銷售開綠燈,對象是21歲以上的成年人,自明年1月1日起生效。

目前在聖荷西購買大麻,還要出示有效醫療證明,不過很快在明年1月1日起,買娛樂性大麻只需出示證件,證明年齡超過21歲即可。

聖荷西市議會週二通過法例,允許當前已獲核准的16家大麻藥店,明年起也可以出售娛樂用大麻。

聖荷西市府週二開會討論通過了大麻開店的合法性,聖荷西市長Sam Liccardo表示,這是順應加州的民意。



市長Liccardo說:”選民的意見代表加州,不論我認為決定如何,我們會盡量讓其規範起來。”

在市議會討論過程中,有不少民眾發言,但只有少數人表態反對,由於加州選民已經通過娛樂用大麻合法化,聖荷西市議會週二討論的重點,主要在於娛樂用大麻合法化後的具體規範 ,以及相關稅收的分配問題。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。