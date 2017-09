By

【KTSF 陳令楠報導】

南灣聖荷西北部高科技公司林立的一個住宅區,週四晚發生槍擊案,一名男子在公寓單位內被殺。

警方表示,週四晚8點40分,警方接報於Elan Village Lane 300號地段,近Montague Expressway一公寓單位內有人開槍。

警員到達現場後,發現單位內一名男人中槍受傷,送院後不治。

本地NBC電視台報導,警方指有兩名男子強行入屋,最後發生致命槍擊,未知是否有財物損失。

