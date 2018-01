By

南灣聖荷西市週二有人持武器,企圖闖入一個能源中心,警方到場後,開槍將疑犯擊斃。

根據警方消息,週二下午約5點,有人持一把斧頭,企圖闖入位於南聖荷西市Blanchard路1號的Metcalf能源中心。

根據警方對講機的錄音,當時疑犯手持一把斧頭,並拒絕放下武器,隨後警員接近疑犯,其中一名警員開槍將疑犯擊斃。

該能源中心由Calpine公司所有,由天然氣提供動力,該公司表示,事件發生時能源中心正在運作,中心內所有員工都安全。

