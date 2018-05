By

【KTSF】

南灣聖荷西週日一名男子遭槍殺,是該市今年內第8宗兇殺案。

聖荷西警方週日大約凌晨12點10分收到數宗接報指,在Story街夾Jackson大道發生槍擊案。

警方到場後,發現一名男子身中至少一槍,當場死亡。

警方尚未公佈死者的身分,亦未有透露案件的詳情以及犯案動機。

有線索的民眾,請與警方聯絡。

