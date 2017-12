By

【KTSF】

南灣聖荷西市一所高中,週二早上有一名男子被發現在校園內中槍斃命。

據East Side聯合高中校區校監Chris Funk表示,該名男子於早上6時45分被發現死亡,現場為S. White路1750號的Mount Pleasant高中。

校區稱,案件不涉及學生或教職員,學校週二也如常開放。

警方尚未有兇徒的資料,案件仍在調查中。

本案是聖荷西市今年第31宗兇殺案,去年至少發生47宗。

