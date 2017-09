By

【KTSF 吳宇斌報導】

聖荷西週二晚一名男子中槍死亡,警方認為是有人隨意行兇。

聖荷西警方說,週二晚約9點09分,在Story Road 1900號路段夾Sunset Ave的一個公寓小區外,一名男子中槍。

聖荷西警局警官Enrique Garcia說:”受害人似被隨機襲擊,受害人送院後不久不治死亡。”

當局仍未行兇動機是什麼,因為仍未確定槍手的身分。

警方週二晚在案件發生後封閉現場道路,直到週三凌晨,以便搜證及找尋目擊證人,希望能指認槍手,但目前未有線索,而槍手仍然在逃。

