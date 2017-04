By

【KTSF 林佩樺報導】

南灣聖荷西市一名男子被警方逮捕,他涉嫌犯下今年年初發生於聖塔克拉拉小學的性騷擾案。

被捕的人是Brendan Newanforbi,今年20歲,他涉嫌觸犯綁架和企圖強姦的襲擊罪名,目前被拘留在聖塔克拉拉縣主監獄,不得保釋,星期五將提審。

案發在2月26日早上8點左右,位於Lafayette Way與Poplar Street路口的人行道,該處接近Washington Open小學與Buchser中學。

當時一名女子被一名男子騷擾後反抗,男子隨即逃跑。

警方請目睹案件發生的民眾致電聖塔克拉拉警局,電話:(408) 615-4823。

