聖荷西遊民小屋選址靠近捷運站 華人聯署反對（視頻）

【KTSF萬若全報導】

南灣聖荷西計劃給遊民住的小屋,預定地之一的第三選區由於靠近即將啟用的Berryessa捷運站,引發居民反彈,許多華人加入聯署,反對這項計劃。

聖荷西市府計劃在室內為遊民興建小屋Bridge Homeless Community,被列為候選地點的居民立刻在網路上發起反對簽名。

其中一個一度被列入考慮的華人居民眾多的Berryessa Noble路,由於太接近社區中心及學校,已經不列入選址名單,目前剩下的是第三選區及第七選區,住在第三選區的張百川發起了Berryessa Against BHC,第一個星期就蒐集到兩千多個簽名。

Berryessa Against BHC 發起人張百川說:”影響最大的其實是第四選區居民,我覺得他們有權利被通知,至少你要舉行一個公聽會,讓第四選區的居民,Mabury以北全是第四選區,我們位置在第三選區,影響最大的是第四選區。”

根據組織的說法,第三選區小屋的地點是VTA的土地,方圓一英里就有8所學校,有6,000多住戶,附近還有跳蚤市場,由於靠近即將通車的Berryessa捷運站,會帶來更多的遊民,給社區帶來隱患,而且是建在曾經有水患的Coyote Creek旁。

根據了解,目前聖荷西市議會只有兩名議員反對小屋計畫,第三選區以及Berryessa佔多數的第四選區議員都是支持小屋計畫。

曾經擔任第四選區市議員、現任加州眾議員朱感生也支持該計畫,他說外界對計畫有誤解。

朱感生說:”有些可能因為經歷家暴逃出他們的家,有些是被裁員,沒有工作付不出房租,有些工資很低,做兩三個工作,都沒有辦法負擔起房子。”

他說,對於精神病患及毒癮者不會住在小屋,不過張百川認為,不論小屋蓋在哪裡,整個計劃就是不實際。

張百川說:”可以用更好的方式,想一些更好的計劃,建造成本這麼高,每個單位8萬元,加上維修每個月一兩千,可以讓他們去住一個很好的共渡公寓,而不是一個做得比較好的小屋,他裡面什麼都沒有,要洗澡上廁所還要到外面去。”

他強調他們不是反遊民,相反許多人都曾經為遊民相關組織當過義工,也願意為遊民做專業訓練,讓他們有機會回到職場。

朱感生表示,他雖然贊成新建小屋,但是進去住的標準要非常嚴格。

朱感生說:”雙贏結果就是要求市政府給這些小屋之後,要有更嚴格選擇,不要讓這些精神病患或是毒癮的人住在住宅區。”

聖荷西市政府計劃給遊民住的小屋,最後的候選地點只剩下第七選區及第三選區,市議會將會在6月表決最後的選址。

