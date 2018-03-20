聖荷西遊民小屋選址靠近捷運站 華人聯署反對（視頻）

By

【KTSF萬若全報導】

南灣聖荷西計劃給遊民住的小屋，預定地之一的第三選區由於靠近即將啟用的Berryessa捷運站，引發居民反彈，許多華人加入聯署，反對這項計劃。

聖荷西市府計劃在室內為遊民興建小屋Bridge Homeless Community，被列為候選地點的居民立刻在網路上發起反對簽名。

其中一個一度被列入考慮的華人居民眾多的Berryessa Noble路，由於太接近社區中心及學校，已經不列入選址名單，目前剩下的是第三選區及第七選區，住在第三選區的張百川發起了Berryessa Against BHC，第一個星期就蒐集到兩千多個簽名。

Berryessa Against BHC 發起人張百川說：”影響最大的其實是第四選區居民，我覺得他們有權利被通知，至少你要舉行一個公聽會，讓第四選區的居民，Mabury以北全是第四選區，我們位置在第三選區，影響最大的是第四選區。”

根據組織的說法，第三選區小屋的地點是VTA的土地，方圓一英里就有8所學校，有6,000多住戶，附近還有跳蚤市場，由於靠近即將通車的Berryessa捷運站，會帶來更多的遊民，給社區帶來隱患，而且是建在曾經有水患的Coyote Creek旁。

根據了解，目前聖荷西市議會只有兩名議員反對小屋計畫，第三選區以及Berryessa佔多數的第四選區議員都是支持小屋計畫。

曾經擔任第四選區市議員、現任加州眾議員朱感生也支持該計畫，他說外界對計畫有誤解。

朱感生說：”有些可能因為經歷家暴逃出他們的家，有些是被裁員，沒有工作付不出房租，有些工資很低，做兩三個工作，都沒有辦法負擔起房子。”

他說，對於精神病患及毒癮者不會住在小屋，不過張百川認為，不論小屋蓋在哪裡，整個計劃就是不實際。

張百川說：”可以用更好的方式，想一些更好的計劃，建造成本這麼高，每個單位8萬元，加上維修每個月一兩千，可以讓他們去住一個很好的共渡公寓，而不是一個做得比較好的小屋，他裡面什麼都沒有，要洗澡上廁所還要到外面去。”

他強調他們不是反遊民，相反許多人都曾經為遊民相關組織當過義工，也願意為遊民做專業訓練，讓他們有機會回到職場。

朱感生表示，他雖然贊成新建小屋，但是進去住的標準要非常嚴格。

朱感生說：”雙贏結果就是要求市政府給這些小屋之後，要有更嚴格選擇，不要讓這些精神病患或是毒癮的人住在住宅區。”

聖荷西市政府計劃給遊民住的小屋，最後的候選地點只剩下第七選區及第三選區，市議會將會在6月表決最後的選址。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。