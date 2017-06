聖荷西司機駕失車逃避警方追捕 鐵騎士被撞無辜喪命

By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名司機週一傍晚涉嫌駕駛一輛失車,在逃避警方拘捕時,駕車撞上一名電單車司機,後者傷重不治,肇事的聖荷西司機已被捕。

事發於傍晚7時左右,地點在Monterey路夾Old Tully 路,27歲司機Briana Berroya當時駕駛一輛黑色Volkswagen Passat汽車,警員發現他違反交通條例,嘗試截停他時,後者突然沿Monterey路向北反北方疾駛。

警員見狀沒有追截,但Berroya駕駛的汽車迎頭撞上正南行的一輛電單車,駕駛電單車的47歲聖荷西男子Miguel Rodriguez當場不治,成為今年聖荷西市第22名車禍死者。

Berroya涉嫌觸犯嚴重汽車殺人、逃避警方拘捕、藏有毒品和駕駛失車等罪名被扣查,保釋金定為255,000元。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 277-4654。

