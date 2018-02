By

【KTSF 林佩樺報導】

聖荷西市議會週二晚投票一致通過一項定價協議,以6,700萬元的價格,把市中心9塊地賣予科技巨頭Google。

這項定價協議的通過,是Google在聖荷西市中心Diridon火車站交通樞紐園區發展計劃的重要一步。

根據聖荷西水星報的報導,該9塊地分別位於聖荷西市中心6個不同地址,由於這些地塊均由政府機構聖荷西重建局擁有,下一步是將協議交給重建局簽字確認售價。

Google早前跟聖荷西市府商討購買公共用地,計劃把Diridon火車車站附近發展成一個多功能用途的辦公園區,招募兩萬名Google員工。

當局表示,聖他克拉縣(Santa Clara)參議會表示支持該發展計劃,但有聖荷西民眾擔心,該發展計劃會導致該市出現住房危機。

