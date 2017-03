男嬰墮下送院不治 保母稱用T-Mobile報警無法接通

By

【KTSF】

達拉斯市一名6個月大男嬰上週六晚從床上墮下失去知覺,當時照看他的保母立即致電911求救,但卻接不通,死者家人稱與電訊公司T-Mobile有關。

達拉斯市府發表聲明稱,上週六晚,警方的911接線中心出現線路擠塞情況,據WFAA電視台報導,當T-Mobile用戶撥打911時,通話會製造”幽靈通話”,導致線路擠塞,令911接線生無法及時接聽所有電話。

男童的母親Bridget Alex接受該電視台訪問稱,她當時正在姐姐的家中,保母突然慌忙致電給她,說她兒子掉下床,保母說曾致電911報警3次,但一直處於等候接聽的狀態。

Alex說她立即趕返家,帶男嬰到醫院,他轉送其他醫院後最終搶救不治,期間一直沒有回復知覺。

市府表示,達拉斯警方目前沒有證據顯示男嬰之死與幽靈通話有關,但證實保母當時的確是用T-Mobile的通訊網絡致電報警。

市府稱已與T-Mobile的執行長討論事件,後者已承諾派工程師處理有關問題,而T-Mobile尚未就事件發表評論。

更多新聞:

Dublin一小學生確診諾沃克病毒 約35名學童不適請假

賓州大火燒死小女孩 疑電動滑板充電起火

南灣漢涉跟蹤滋擾未成年少女 至少19人受害

澳洲女子北京飛墨爾本途中 耳筒突爆炸燒傷臉

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。