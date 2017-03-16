男嬰墮下送院不治 保母稱用T-Mobile報警無法接通

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達拉斯市一名6個月大男嬰上週六晚從床上墮下失去知覺，當時照看他的保母立即致電911求救，但卻接不通，死者家人稱與電訊公司T-Mobile有關。
達拉斯市府發表聲明稱，上週六晚，警方的911接線中心出現線路擠塞情況，據WFAA電視台報導，當T-Mobile用戶撥打911時，通話會製造”幽靈通話”，導致線路擠塞，令911接線生無法及時接聽所有電話。
男童的母親Bridget Alex接受該電視台訪問稱，她當時正在姐姐的家中，保母突然慌忙致電給她，說她兒子掉下床，保母說曾致電911報警3次，但一直處於等候接聽的狀態。
Alex說她立即趕返家，帶男嬰到醫院，他轉送其他醫院後最終搶救不治，期間一直沒有回復知覺。
市府表示，達拉斯警方目前沒有證據顯示男嬰之死與幽靈通話有關，但證實保母當時的確是用T-Mobile的通訊網絡致電報警。
市府稱已與T-Mobile的執行長討論事件，後者已承諾派工程師處理有關問題，而T-Mobile尚未就事件發表評論。
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