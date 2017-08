南灣公司涉售盜版電子遊戲 華裔女店主等6人被捕

By

【KTSF】

南灣Santa Clara縣地檢署以出售盜版電子遊戲為名,入稟控告6人,其中4人為華裔。

地檢處消息指,位於Victor街3290號的CoinOpStore,被控出售多台電子遊戲機,內裏載有60至3,000個盜版電子遊戲,這些遊戲的商標都隸屬在南灣設有辦事處的Bandai Namco Entertainment Inc。

被捕人士包括61歲女店主Chun Chu Chang、29歲兒子Kingsley Stewart Chang,以及59歲男子Kung Teh Chang,全部居住在Milpitas市;另外3名被捕包括39歲男子Bruce Michael Burton、45歲Folsom市男子Ryan Loesch,以及來自南加州Arcadia市的67歲男子James Chian Chen,各人面臨14項盜版重罪。

檢控官稱被告是於2014年至今年犯案,他們從售賣這些遊戲機所得的收益,包括逾120萬元現金、一輛2012年平治房車、一輛2015年寶馬房車,以及5幢住宅物業,這些財物將會被充公。

Chun Chu Chang、Kingsley Chang、Burton和Chen是於7月13日被捕,Loesch是於7月19日向警方自首,Kung Teh Chang則被指居於中國,目前仍然在逃。

各被告已定於8月21日出庭答辯。

版權所有,不得轉載。