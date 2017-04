舊金山聖馬刁縣物價高 家庭年入10萬也算低收入

By

在灣區一些地區,家庭年收入達6位數字也被列作低收入人士,聯邦政府最新數據就將舊金山和聖馬刁縣的低收入水平訂在年收入105,000元。

灣區物價高,但要賺多少才算夠糊口,聯邦政府最新數據多少看到端倪,房屋及城市發展局公開各縣的低收入水平,當中舊金山和聖馬刁縣以4人家庭計,年收入在105,350元下就被定義為低收入,阿拉米達縣和Contra Costa縣就在80,400元。

有已婚並有兩名子女的南舊金山居民Edward Apana坦言,萬一夫婦之間有人丟了工作,相信很難再住下去。

Apana說:”若非這裡有家人,孩子在這裡有朋友,我們或住在別處了,人們都覺得我們瘋,但這裡是我家。”



聯邦房屋及城市發展局劃訂的低收入水平,對有關家庭是否合資格申請政府房屋資助有指標作用。

在全國大都會區當中,灣區的低收入水平訂得最高,其他地區例如波士頓就劃在78,150元,西雅圖就是72,000元。

