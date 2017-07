抗日戰爭80週年 旅美華人展出抗日文物（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

週五是抗日戰爭爆發80週年紀念日,專門收集華僑抗日文物的一個灣區團體,週四將一批反映舊金山華僑抗戰的文獻文物向大家公開展示,讓灣區華人了解過去旅美華人參與抗日戰爭的這段珍貴歷史。

中國華僑歷史博物館華僑抗日文物舊金山地區徵集團體,週四展示了一批記載當年美國華僑支持中國抗日的文獻文物,有些文物還是最近才從一些歷史收藏家手中徵集而來,包括這塊印抗日傳單的模板。

華僑抗日文物舊金山地區徵集人招思虹(Nancy Zhao)說:”印傳單就是說廣為告知,要告訴大家通過傳單,讓大家知道祖國的抗戰需要我們的幫助。”

招思虹說,1937年7月7日抗日戰爭爆發,當年在舊金山的華僑都抱著國家有難匹夫有責的心志,紛紛湧入抗戰洪流,當年的旅美華僑救國總會就透過販賣這些紀念章,為抗日籌款。

招思虹說:”每一枚紀念章,你們別看它是一個小小的紀念章,當時就是舊金山的華僑、學生,很多小學生、中學生都上街,穿街過巷去遊說那些中國人,美國人一起來買這個紀念章,就是為了幫中國抗戰籌款。”

當年除了舊金山之外,加州首府沙加緬度,乃至全美的華僑都發動了”一碗飯”運動,即捐款支持中國抗日。

招思虹說:”這裡記載的都是舊金山華僑,每個人捐一塊、一百、一千、十塊、五塊、兩塊的記錄,都在這裡,一分一毫都是僑胞對祖國抗日的支持。”

華僑抗日文物舊金山地區徵集團隊,目前已向中國無償捐贈接近5,000件散落海外的珍貴抗日文獻文物,並在中國30多個博物館紀念館展出,讓後人了解這段抗戰歷史。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。