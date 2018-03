By

【KTSF】

由於受氣候變化及海平面上升的影響,有報告指出,灣區部分海岸正在逐步下沉。

根據柏克萊加大新近發表在《Science Advandes》的研究顯示,到本世紀末,灣區將會有很多地區被海水淹沒,現時海平面正以每年1至2毫米的速度增加。

專家估計,到2100年,舊金山國際機場將有一半的跑道及計程車候車線被海水淹沒,Foster City,包括San Mateo大橋的部分區域同樣受到影響,而Treasure Island目前正以每年半寸的速度下沉。

而這種情況並無將極端天氣考慮在內,因此實際情況可能更差。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。