密蘇里州聖路易斯市市中心週四馬路出現地陷,造成大坑洞,一輛汽車墮進洞中,事件中無人受傷。

事發於早上接近7時左右,一輛白色汽車打側掉進坑洞中,地下的水管不斷有水冒出。

車主表示,他們離開健身中心後,發現座駕掉進地下中,暫時未知造成地陷的原因。

