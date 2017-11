齊豫領軍”最強女生慈善音樂會”週六灣區登場（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

由台灣著名歌手齊豫領軍的”最強女生慈善音樂會”將於本週六在灣區登場,並為本地非牟利組織華人特殊兒童之友籌款。

齊豫的經典歌曲《橄欖樹》是這次慈善音樂會必唱歌曲之一,此前齊豫分別在中國大陸及台灣參加了兩場慈善音樂會,加上灣區這場,她笑稱如同慈善三部曲。

齊豫說:”冥冥中我就是要來的感覺,還是到這麽漂亮的城市灣區,已經很久很久沒來舊金山了,我覺得也是一個很棒的,重溫以前在舊金山的生活。”

除了齊豫,還有知名民歌手鄭怡、王海玲、王新蓮及林佳容助陣,組成最強女生,為關懷自閉症兒童的灣區非牟利機構”華人特殊兒童之友”進行慈善籌款演出。

鄭怡說:”我覺得參加慈善演唱會是,身為藝人最應該回饋社會的部門,因為基本上來講,我們也不是非常有錢的企業家,要我們捐錢,我們沒有這麽大的能力,但是我們可以來辦演唱會,來號召很多企業來捐款,幫助許多需要幫助的人。”

齊豫說:”像這樣的一個慈善機構,他們互相感恩,孩子們要謝謝父母,父母們要謝謝基金會,基金會謝謝所有的捐贈者,然後是所有參與這個慈善活動的人,要謝謝這些小朋友,這些特殊兒童,因為他們我們展現了心裡面可能很少能夠流露出的愛,或是流露出的溫暖,藉由他們我們會變成更好的人,她就是我們的Angel。”

“Angel”是齊豫特別為這次演唱會準備的英文歌曲,而其它歌手除了演唱自己的經典民歌外,也會帶來新新嘗試。

王海玲說:”這次請到張智真,張指揮跟我一起合唱,讓他扮演當年劉家昌老師的角色,另外還有《偈》,《我心似清泉》都是我在民歌年代非常有代表性的歌,這次一定要讓大家聽得過癮。”

“經典民歌 原聲再現”,最強女生慈善演唱會將於本週六11月11號晚六點半在南灣的聖荷西舉行。

