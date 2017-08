新加坡指美籍華裔學者是間諜 永久禁入境

By

【i-CABLE】

新加坡政府指一名美籍華裔學者從事間諜活動,勾結某國情報人員,撤銷該名學者與太太在新加坡的永久居留權,及永久禁止入境。但當局沒提及涉及哪國情報機關,美國大使館暫時亦未回應。

新加坡內政部指,李光耀公共政策學院、亞洲與全球化研究所所長黃靖,勾結某國政府的情報人員,試圖左右新加坡社會輿論,利用在學術界顯赫身分接觸新加坡政府、負責外交的主要官員,企圖影響他們的政策決定,為有關國家謀取好處,損害新加坡的利益。

內政部亦指黃靖招攬他人協助他執行任務。當局暫時未驅逐黃靖,又指他可上訴,但如失敗的話,便要在寬限期內離開新加坡。

黃靖早年在四川大學及上海復旦大學畢業,其後到美國深造,並成為公民,曾於哈佛、史丹福等學府還有布魯金斯學會等教學及研究,又發行過多本中國政治研究著作,包括《中共政治中的宗派主義》等。

他於數年前在內地一個學術交流活動上提到,多年前曾向一名中央政治局常委建言,另外又指隨著中國國力變強大,美國不可能在南海問題上與中國有正面衝突。

除了這次捲入間諜風波,新加坡傳媒去年中報道,黃靖由機場乘的士往大學,司機找贖時,黃靖少拿一元新加坡元,司機認為是「貼士」,但黃靖其後要求司機下車以示「尊敬」,司機拒絕,又表示會退回一元。黃靖則向的士公司投訴,又反指對方用不禮貌的說話指他下車慢,最後驚動警方介入。

