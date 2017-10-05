2017年矽谷高創會上週舉行 無人駕駛車技術成焦點（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

2017矽谷高創會上週四、五兩天在南灣聖塔克拉拉會議中心舉行，智能科技是此次峰會議題之一，現在帶大家了解未來無人駕駛車的發展現況。

第7屆”矽谷高創會”的主題名為”遇見未來”，有數千家企業上萬人登記出席，來自中國北京，成立剛3年的奇點汽車，與美國的Tesla相類似，主要研發電動車及其智能科技。

奇點汽車總裁沈海寅說，未來汽車將朝著電動化和智能化發展，全電動車目前在市場上普遍有售，但汽車真正的變革將在於智能化，而智能化也分兩個層面，他說，第一是自動駕駛，第二是未來汽車應像手機一樣，不斷透過軟件升級，讓車具備各種功能。

沈海寅還說，現階段自動駕駛汽車的核心問題，是應對一些突發情況。

沈海寅說：”如果我在海邊開一輛車，然後遠方突然發生海嘯，遠方的大浪突然就過來了，在這種情況下，車應該怎樣反應呢？”

他說，達到純無人駕駛，可能至少仍需10到15年時間，而長遠來講，無人駕駛要比有人駕駛安全。

沈海寅說：”至少在今天開始，我們很多功能就可以幫助人，去減少事故的發生，比如說我們有很多新的司機，他把油門當剎車踩了，我眼看著前面就撞上去了，那像這種初級的錯誤，我們是完全可以通過線路技術就可以避免的。”

宇方來自矽谷主要研究無人駕駛技術的Nauto公司，他說，無人駕駛車仍有很多需要解決的問題，包括要有更多更全面的感應裝置、高精度地圖及路況更新，此外就是採集行車數據，透過這些數據來構建各種各樣的計算方法。

宇方說：’然後需要有更好的硬件，能夠讓這些計算更快的運行，然後用更少的動力，還有就是成本也是一個重要原因。”

“矽谷高創會”每年分別會在中國及矽谷舉行，已成為中美科技的一個展示平台。

矽谷高創會不僅匯聚了硅谷最前沿的一些技術和產品，同時今年也有一個現象就是，有很多中國的企業也來到這裡，利用這個平台也發佈他們的產品和技術。

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