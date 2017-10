2017年矽谷高創會上週舉行 無人駕駛車技術成焦點（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

2017矽谷高創會上週四、五兩天在南灣聖塔克拉拉會議中心舉行,智能科技是此次峰會議題之一,現在帶大家了解未來無人駕駛車的發展現況。

第7屆”矽谷高創會”的主題名為”遇見未來”,有數千家企業上萬人登記出席,來自中國北京,成立剛3年的奇點汽車,與美國的Tesla相類似,主要研發電動車及其智能科技。

奇點汽車總裁沈海寅說,未來汽車將朝著電動化和智能化發展,全電動車目前在市場上普遍有售,但汽車真正的變革將在於智能化,而智能化也分兩個層面,他說,第一是自動駕駛,第二是未來汽車應像手機一樣,不斷透過軟件升級,讓車具備各種功能。

沈海寅還說,現階段自動駕駛汽車的核心問題,是應對一些突發情況。

沈海寅說:”如果我在海邊開一輛車,然後遠方突然發生海嘯,遠方的大浪突然就過來了,在這種情況下,車應該怎樣反應呢?”

他說,達到純無人駕駛,可能至少仍需10到15年時間,而長遠來講,無人駕駛要比有人駕駛安全。

沈海寅說:”至少在今天開始,我們很多功能就可以幫助人,去減少事故的發生,比如說我們有很多新的司機,他把油門當剎車踩了,我眼看著前面就撞上去了,那像這種初級的錯誤,我們是完全可以通過線路技術就可以避免的。”

宇方來自矽谷主要研究無人駕駛技術的Nauto公司,他說,無人駕駛車仍有很多需要解決的問題,包括要有更多更全面的感應裝置、高精度地圖及路況更新,此外就是採集行車數據,透過這些數據來構建各種各樣的計算方法。

宇方說:’然後需要有更好的硬件,能夠讓這些計算更快的運行,然後用更少的動力,還有就是成本也是一個重要原因。”

“矽谷高創會”每年分別會在中國及矽谷舉行,已成為中美科技的一個展示平台。

矽谷高創會不僅匯聚了硅谷最前沿的一些技術和產品,同時今年也有一個現象就是,有很多中國的企業也來到這裡,利用這個平台也發佈他們的產品和技術。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。