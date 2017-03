矽谷員工及支持移民權益人士集會反對川普（視頻）

By

今天是3月14日,也被稱為Pi日。許多高科技業者今天在南灣Palo Alto舉行集會,抗議川普總統的移民政策。

數百人今天下午在Palo Alto市府前的廣場集會,抗議川普總統的移民政策。

Pi 是3.14159,所以今天的活動也是從下午的1點59分正式開始。活動主辦機構表示,有大約兩千名高科技人士登記出席此次活動,而他們當中還有很多請假來參加活動。

矽谷的高科技業人士認為,美國的科技及經濟能成為全世界的龍頭,跟很多高科技技術移民有關。而川普採取的新移民政策很可能令一些優秀科技人才無法進入或留在美國,對科技業甚至經濟都造成負面影響。

高科技業者余女士說,”新任的總統倒行逆施,反科學,反環境保護,很多地方和我們這些知識界真正關心美國,關心世界人類長遠利益的這些理念是根本相悖的。”

Tech Stand Up 義工Ann Badillo說,”是時候要關注我們的民主和憲法,孩童的未來以及保護地球。”

家俊目前在一家風險投資公司工作,他目前用的是工作簽證,他擔心川普的新政策會令他以後無法再繼續在美國工作。他認為川普的價值觀與自己的價值觀背道而馳,所以他來支持這個抗議活動。

家俊說,”我的簽證有可能在六月的時候到期,所以不知道還有沒有機會回來美國這邊工作,所以要看他的H-1B的移民政策有沒有改變,如果有的話一定會受影響。”

另外,抗議活動也有不少支持婦女權益的人參加,反對川普歧視女性的言論。

