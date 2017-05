華美半導體協會將舉行招聘會 招聘逾400職位（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

在矽谷的華美半導體協會將在下週六在南灣Milpitas市舉行招聘會,希望為大約20家公司招聘超過400個職位。

位於南灣Santa Clara的Tektronix公司有超過60年的歷史,設計測試儀器和設備,公司今年希望通過招聘會,找到半導體方面的人才。

Tektronix設計公程師張陽說:”我們要找到的人,在矽谷找得到的可能性是最大的,因為這裡就是匯集了做集成電路設計方面最優秀的人才,而且我們做的東西非常尖端,屬於世界範圍都是領先的。”

同樣在Santa Clara的華為公司也希望找人加入他們的科研團隊。

華為科技策略資深經理華啟偉說:”我們願意花多一精力,在這平台上面,看能否找得到多一些人才,多找到一些合作的夥伴。”

招聘會將在5月13日週六在南灣Milpitas市的Crowne Plaza酒店舉行,時間是上午10點到下午3點,現場將有大約20家半導體公司面試求職人士,當中包括矽谷公司和設在中國和台灣的公司。

主辦機構表示,最搶手的是有幾年工作經驗的人才,要了解更多詳情,請參考華美半導體協會的網站,網址是http://www.caspa.com。

