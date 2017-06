矽谷華裔商家談中國一帶一路商機（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

由中國主導的一帶一路合作高峰論壇,在3個星期前落下帷幕,一帶一路又被稱新絲綢之路,但跟矽谷有甚麼關係呢?

位於Sunneyvale 的幼發拉底孵化器,已經孵化了上百家公司,創辦人沈賜恩說,幼發拉底著重在中美之間的孵化,就是將矽谷或美國的技術投入到中國市場,也藉此搭上了一帶一路班車。

幼發拉底孵化器執行長沈賜恩說:”一帶一路跟科技有很大的關係,因為這些國家將來想要享受空氣、水、土壤,這些國家基建都相當落後,但是國內中國作為一個大國來說,他們遇到的問題我們都遇到過,或者我們正在遇到,那麼我們從全球拿到成熟的科技,將來是可以運用到這些國家去的。”

沈賜恩就親自撰寫如何改善印度的水質,他的公司專注在大健康、互連網與跨境電商智能硬件三大領域,對一帶一路沿線國家很有幫助,尤其醫療器材,在沿線國家廣受歡迎關注程度日益提高。

沈賜恩說:”我們是作為海外孵化器,把美國頂尖成熟的科技挪到中國去孵化,孵化成熟之後,再輸出到一帶一路的國家,我們不會直接跟一帶一路國家打交道,但我們會先通過政策,把我們先把成熟科技,比如我們在國內落地的,像智慧健康這個技術項目,我在北京、福州都有基地,我們都在做遠程醫療項目,這些項目之後,我們先提供給國家,由國家再輸出一帶一路合作方國家。”

一帶一路高峰論壇在5月14日至15日兩天召開,有29個國家領導人參與,就連美國也派代表參加。

分析認為,西方國家對一帶一路倡議仍有疑慮,但也不願錯過這趟列車,沈賜恩認為一帶一路高峰會政治意義非常強大。

沈賜恩說:”這涉及到一個很多國家的事情,我們叫做眾口難調,一個政策是不可能叫所有國家都滿意,但這對中國來說,是一個偉大的嘗試,歷史上是第一次,就像以前絲綢之路,但這次走的其實是更多在技術上輸出,技術上的輸出一定是互惠互利的,當然對中國來說,它要成為世界的強國,它必須要有這種擔當起大國的責任。”

