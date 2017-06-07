矽谷華裔商家談中國一帶一路商機（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

由中國主導的一帶一路合作高峰論壇，在3個星期前落下帷幕，一帶一路又被稱新絲綢之路，但跟矽谷有甚麼關係呢？

位於Sunneyvale 的幼發拉底孵化器，已經孵化了上百家公司，創辦人沈賜恩說，幼發拉底著重在中美之間的孵化，就是將矽谷或美國的技術投入到中國市場，也藉此搭上了一帶一路班車。

幼發拉底孵化器執行長沈賜恩說：”一帶一路跟科技有很大的關係，因為這些國家將來想要享受空氣、水、土壤，這些國家基建都相當落後，但是國內中國作為一個大國來說，他們遇到的問題我們都遇到過，或者我們正在遇到，那麼我們從全球拿到成熟的科技，將來是可以運用到這些國家去的。”

沈賜恩就親自撰寫如何改善印度的水質，他的公司專注在大健康、互連網與跨境電商智能硬件三大領域，對一帶一路沿線國家很有幫助，尤其醫療器材，在沿線國家廣受歡迎關注程度日益提高。

沈賜恩說：”我們是作為海外孵化器，把美國頂尖成熟的科技挪到中國去孵化，孵化成熟之後，再輸出到一帶一路的國家，我們不會直接跟一帶一路國家打交道，但我們會先通過政策，把我們先把成熟科技，比如我們在國內落地的，像智慧健康這個技術項目，我在北京、福州都有基地，我們都在做遠程醫療項目，這些項目之後，我們先提供給國家，由國家再輸出一帶一路合作方國家。”

一帶一路高峰論壇在5月14日至15日兩天召開，有29個國家領導人參與，就連美國也派代表參加。

分析認為，西方國家對一帶一路倡議仍有疑慮，但也不願錯過這趟列車，沈賜恩認為一帶一路高峰會政治意義非常強大。

沈賜恩說：”這涉及到一個很多國家的事情，我們叫做眾口難調，一個政策是不可能叫所有國家都滿意，但這對中國來說，是一個偉大的嘗試，歷史上是第一次，就像以前絲綢之路，但這次走的其實是更多在技術上輸出，技術上的輸出一定是互惠互利的，當然對中國來說，它要成為世界的強國，它必須要有這種擔當起大國的責任。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。