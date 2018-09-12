沉默的風暴：華裔學生遇情緒問題鮮少求助（二）

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【KTSF 嚴劍蓉報導】

學生遇到困難，需要學校和家長支援，但很多華裔學生都不願意把問題告訴別人，家長與學生之間的溝通有什麼障礙？家長又有什麼難處？學校又扮演什麼角色？

舊金山聯合校區有16,000名高中生，每所公立高中都設有健康中心（wellness center），為學生提供輔導服務，每年有7,500名學生去中心求肋。

但在華人社區，心理健康或情緒問題很多時被視為醜事，不去談論，令華裔學生即使有心理問題，都不敢去求助。

華人進步會做調查，訪問了約1,000名舊金山高中生，發現超過九成的華裔學生，從來沒有見過學校的輔導員，主要原因是不想跟陌生人談論自身的心理問題，認為應由自己解決。

其他原因還包括文化障礙、對服務認識不足、低轉介率等等，他們希望校區會加強外展和增加資源，為不同族裔學生提供所需的服務。

校區的統計顯示，在2017至2018學年，去健康中心求助的學生中，25%是亞裔。

根據健康中心的滿意度調查，華裔學生的滿意度較低，所有接受過輔導的學生中，97%表示感受到輔導員的尊重，至於華裔學生當中，84%感到受尊重，83%學生表示採取措施改善情緒問題，77%華裔學生表示有採取措施改善情緒問題。

校區表示，會繼續與社區伙伴合作，為不同族裔學生提供更切合其需要的服務。

學生遇到困難，學校、家庭都需要提供幫助，16歲的Karen坦言，接受抑鬱症治療前，沒有告訴父母她有情緒問題。

Karen說：”很難跟父母說，因為他們工作忙碌，我們沒有空間談論嚴肅的事情，如心理健康、 我的感受、他們的感受。”

華人進步會散房組織員羅玉蓮在舊金山華埠接觸很多華裔移民家庭，她說很多華裔父母忙於工作賺錢維持生計，交房租，一個星期工作7天，導致與子女相處的時間很有限，沒有時間探討心理健康的問題，而子女也不想將生活和學習壓力告訴父母，加重父母對子女的擔心。

兩代人的語言障礙，也令到他們難以溝通。

羅玉蓮說：”很多時認為說英文，跟你說你也不知我說什麼，你說的我也不是很清楚，因為父母從中國或其他國家移民來，父母接受本國的教育，與這裡的教育有區別，所以從溝通上有一定的困難。”

沒有傾訴的對象，青少年開始變得沉默，導致抑鬱、厭學。

羅玉蓮有一個8歲的女兒，她們兩年前從中國移民來舊金山，她理解華裔新移民家長的無奈，她說自己也曾經情緒低落，身邊很多人也有類似經歷。

羅玉蓮說：”她跟我說：我成天哭，在（中國）國內生活環境這麼好，為何要過來這裡住散房，為何要與跟其他人排隊沖涼，去廁所都要等，煮一頓飯都要排隊呢？我為何呢？我都好壓抑？”

她認識新朋友，並和朋友分享開心與不開心的事，踏出第一步，慢慢解開心結，亦對將來抱有希望。

無論是父母或是子女，心理健康的關鍵是有人可以傾訴。

Karen說：”對所有人都很重要，有聆聽者並在身邊支持你，每個人都需要有這樣的人，在人生中提供支持。”

抑鬱症有什麼徵兆，可以讓大家及早察覺問題，為身邊人提供幫助，當父母與子女間的溝通出現障礙時，怎樣可以衝破這重障礙，加强兩代人的溝通，下集繼續為大家探討。

沉默的風暴：探討華裔學生精神健康問題（一）

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