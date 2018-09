沉默的風暴：抑鬱症有何徵兆可讓大家及早察覺（三）

By

抑鬱症有什麼徵兆,可以讓大家及早察覺問題,為身邊人提供幫助,當父母與子女間的溝通出現障礙時,怎樣可以衝破這重障礙,加强兩代人的溝通?

魏虹有3個子女,2004年3月,當年19歲的大女兒Diana在紐約唸大學時為情自殺,那時候,小兒子Dustin就讀8年級,因為姐姐的死,之後4年多的時間,Dustin一直受到抑鬱症困擾,直至11年級的暑假爆發,以喝酒吃藥來麻醉自己。

魏虹說:”我叫他悶聲發呆,不講話,他非常的depressed,我們看不出來,因為他功課還是很好,也有游泳,也有跟朋友交往,雖然電動遊戲打很多,但很多男孩子都這樣,我每天觀察他,到了11年級,我馬上知道他不對勁,他以藥和酒進行自我治療,我立即帶他去看醫生,醫生診斷他有輕微的沮喪,但維持很長時間。

Dustin就讀12年級時,一整年都去見心理醫生,他們一家也做家庭治療。

魏虹說:”你怎麼樣和孩子溝通,也去看一個家庭輔導,這個很重要,這樣孩子知道說,不只是我,我們全家一起面對,這是我們全家的事情,不是只是我的事情,不是只是我有問題。”

魏虹慶幸能在Dustin身邊,幫助他走出抑鬱的漩渦。

魏虹說:”我是非常感謝,如果他再等一年才爆發出來,他到了大學,再來喝酒吃藥,我們不在他身邊,我和我兒子都說,我們不知道他現在會怎樣。”

有家人的支持,對康復有莫大的幫助。

胡若娜醫生(Dr. Rona Hu)表示,在醫院看到很多已很嚴重的個案,患者有自殺念頭,她指出,抑鬱症和其他身體疾病一樣,應及早治療。

胡若娜醫生說:”越早開始治療越好,等到病情嚴重時,後果不堪設想,對於青少年和其家庭,我們鼓勵家長,盡早開始與子女溝通,尋求協助。”

抑鬱症的主要症狀包括情緒低落、煩躁、悶悶不樂、失去對事物、活動的興趣,即使以往喜愛的活動也不再感興趣,睡眠和飲食行為出現變化,沒有胃口或暴食,感到疲累乏力或無精打采,專注力下降,容易過份內疚、自責,或覺得無人喜歡自己,有自殺念頭等等。

經歷過失去女兒的傷痛,魏虹致力投入社區,喚起學生及家長對精神健康的關注,呼籲大家正視問題,積極面對而非躲避。

她在2名子女曾經就讀的高中,Cupertino Monta Vista創辦學生雜誌Verdadera,意思是”真實”,讓學生透過雜誌,就各種跟父母難以啟齒的議題發表意見,抒發他們的內心世界。

魏虹表示,當父母與子女間的溝通出現障礙時,可以找一名可信賴的第三者協助,傾聽子女的心聲。

魏虹是南灣Fremont聯合高中校區的教育委員,校區內過半學生是亞裔,由於現今學生面對的壓力越來越大,校區亦為改善學生的精神健康推出一些措施,包括增加輔導員,將早上上課時間延遲,開學日期則提早,好讓學生可以在寒假前完成考試,輕鬆放假休息。

亞裔學生自殺的風險高於其他族裔,學業壓力是主因之一,而現今學生的學業壓力越來越大,怎樣可以幫助學生紓緩壓力?醫生指,家長扮演關鍵角色,下集繼續探討。

美國華裔精神健康聯盟求助熱線:(800) 881-8502

