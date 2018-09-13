沉默的風暴：抑鬱症有何徵兆可讓大家及早察覺（三）

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【KTSF 嚴劍蓉報導】

抑鬱症有什麼徵兆，可以讓大家及早察覺問題，為身邊人提供幫助，當父母與子女間的溝通出現障礙時，怎樣可以衝破這重障礙，加强兩代人的溝通？

魏虹有3個子女，2004年3月，當年19歲的大女兒Diana在紐約唸大學時為情自殺，那時候，小兒子Dustin就讀8年級，因為姐姐的死，之後4年多的時間，Dustin一直受到抑鬱症困擾，直至11年級的暑假爆發，以喝酒吃藥來麻醉自己。

魏虹說：”我叫他悶聲發呆，不講話，他非常的depressed，我們看不出來，因為他功課還是很好，也有游泳，也有跟朋友交往，雖然電動遊戲打很多，但很多男孩子都這樣，我每天觀察他，到了11年級，我馬上知道他不對勁，他以藥和酒進行自我治療，我立即帶他去看醫生，醫生診斷他有輕微的沮喪，但維持很長時間。

Dustin就讀12年級時，一整年都去見心理醫生，他們一家也做家庭治療。

魏虹說：”你怎麼樣和孩子溝通，也去看一個家庭輔導，這個很重要，這樣孩子知道說，不只是我，我們全家一起面對，這是我們全家的事情，不是只是我的事情，不是只是我有問題。”

魏虹慶幸能在Dustin身邊，幫助他走出抑鬱的漩渦。

魏虹說：”我是非常感謝，如果他再等一年才爆發出來，他到了大學，再來喝酒吃藥，我們不在他身邊，我和我兒子都說，我們不知道他現在會怎樣。”

有家人的支持，對康復有莫大的幫助。

胡若娜醫生（Dr. Rona Hu）表示，在醫院看到很多已很嚴重的個案，患者有自殺念頭，她指出，抑鬱症和其他身體疾病一樣，應及早治療。

胡若娜醫生說：”越早開始治療越好，等到病情嚴重時，後果不堪設想，對於青少年和其家庭，我們鼓勵家長，盡早開始與子女溝通，尋求協助。”

抑鬱症的主要症狀包括情緒低落、煩躁、悶悶不樂、失去對事物、活動的興趣，即使以往喜愛的活動也不再感興趣，睡眠和飲食行為出現變化，沒有胃口或暴食，感到疲累乏力或無精打采，專注力下降，容易過份內疚、自責，或覺得無人喜歡自己，有自殺念頭等等。

經歷過失去女兒的傷痛，魏虹致力投入社區，喚起學生及家長對精神健康的關注，呼籲大家正視問題，積極面對而非躲避。

她在2名子女曾經就讀的高中，Cupertino Monta Vista創辦學生雜誌Verdadera，意思是”真實”，讓學生透過雜誌，就各種跟父母難以啟齒的議題發表意見，抒發他們的內心世界。

魏虹表示，當父母與子女間的溝通出現障礙時，可以找一名可信賴的第三者協助，傾聽子女的心聲。

魏虹是南灣Fremont聯合高中校區的教育委員，校區內過半學生是亞裔，由於現今學生面對的壓力越來越大，校區亦為改善學生的精神健康推出一些措施，包括增加輔導員，將早上上課時間延遲，開學日期則提早，好讓學生可以在寒假前完成考試，輕鬆放假休息。

亞裔學生自殺的風險高於其他族裔，學業壓力是主因之一，而現今學生的學業壓力越來越大，怎樣可以幫助學生紓緩壓力？醫生指，家長扮演關鍵角色，下集繼續探討。

美國華裔精神健康聯盟求助熱線：(800) 881-8502

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