沉默的風暴：探討華裔學生精神健康問題（一）

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【KTSF 嚴劍蓉報導】

華裔家庭甚少討論精神健康問題，華裔移民子女經常被視為學業成績優秀的一群，他們的心理健康往往被忽略，導致患上抑鬱症，甚至有自殺傾向，2016年灣區就有10名年齡介乎15至19歲的亞太裔學生自殺身亡，一連5集，本台為大家製作”沉默的風暴”專題報導，為大家探討華裔學生的精神健康問題，在第一集，一位高中生分享她的自身經歷，為了保護她的隱私，攝影師只拍攝她的背面。

在美國出生的Karen今年16歲，爸爸是越華裔，媽媽是香港移民。

Karen在舊金山讀書，7年級開始出現情緒低落，因為小學一起玩的好朋友上到初中，就因為午飯時間不同而少了見面。

到高中時，大家更因為入讀不同的學校而各散東西，加上學業和其他因素，Karen最終患上抑鬱症。

Karen說：”那時候我跟自己說，我沒有價值，因為沒有朋友，沒有人愛我。”

那時候的Karen感到孤獨無助。

Karen說：”我當時不覺得應去求助，不想被人輕視，只因抽時間去照顧自己。”

Karen說，”模範少數族裔”的假象，讓人們認為亞裔都有卓越成就，而不需要精神健康協助，造成亞裔社區對求助保持沉默。

Galileo高中的Vannie Mai 說，身為高中生，她每天上課都面對壓力，所有壓力和期望，均加重我的心理負擔，有心理問題的其中一個原因，是學生視之為醜事而不去處理，造成一些青年將心理問題收起來。

林肯高中的Stephanie Tse說，她有幾位朋友跟她說，由於學業的壓力而需要情緒支緩，幾乎每一次她都要說服朋友，這不是他們的錯，氣餒解決不了問題。

華盛頓高中的Lisa Lai說，當她的一位朋友，在11年級患抑鬱症，並有自殺念頭時，她感到徬徨，不知道怎樣去救這位朋友。

16歲的高路，在華盛頓高中讀書，她表示半年前，一名同學自殺身亡，她知道消息時難以置信。

高路說：”我也沒有發現他有很多問題，也沒有發現他有很多困難，以為他也是像我一樣，一個學生，然後我知道的時候應該去幫他。”

Karen曾經有過自殺念頭，其後被轉介至學校的健康中心，開始接受治療，之後慢慢好轉。

她現在是青年領袖計劃的成員，她慶幸在脆弱時作出正確選擇，因為生命誠可貴。

Karen說：”有支援服務，我們正盡力確保青年，可以獲得更適合的服務。”

學生遇到困難，需要學校和家長支援，但很多華裔學生，都不願意把問題告訴別人，家長與學生之間的溝通，有什麼障礙？家長又有什麼難處？學校又扮演什麼角色？下集繼續探討。

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