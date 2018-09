沉默的風暴：探討華裔學生精神健康問題（一）

By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

華裔家庭甚少討論精神健康問題,華裔移民子女經常被視為學業成績優秀的一群,他們的心理健康往往被忽略,導致患上抑鬱症,甚至有自殺傾向,2016年灣區就有10名年齡介乎15至19歲的亞太裔學生自殺身亡,一連5集,本台為大家製作”沉默的風暴”專題報導,為大家探討華裔學生的精神健康問題,在第一集,一位高中生分享她的自身經歷,為了保護她的隱私,攝影師只拍攝她的背面。

在美國出生的Karen今年16歲,爸爸是越華裔,媽媽是香港移民。

Karen在舊金山讀書,7年級開始出現情緒低落,因為小學一起玩的好朋友上到初中,就因為午飯時間不同而少了見面。

到高中時,大家更因為入讀不同的學校而各散東西,加上學業和其他因素,Karen最終患上抑鬱症。

Karen說:”那時候我跟自己說,我沒有價值,因為沒有朋友,沒有人愛我。”

那時候的Karen感到孤獨無助。

Karen說:”我當時不覺得應去求助,不想被人輕視,只因抽時間去照顧自己。”

Karen說,”模範少數族裔”的假象,讓人們認為亞裔都有卓越成就,而不需要精神健康協助,造成亞裔社區對求助保持沉默。

Galileo高中的Vannie Mai 說,身為高中生,她每天上課都面對壓力,所有壓力和期望,均加重我的心理負擔,有心理問題的其中一個原因,是學生視之為醜事而不去處理,造成一些青年將心理問題收起來。

林肯高中的Stephanie Tse說,她有幾位朋友跟她說,由於學業的壓力而需要情緒支緩,幾乎每一次她都要說服朋友,這不是他們的錯,氣餒解決不了問題。

華盛頓高中的Lisa Lai說,當她的一位朋友,在11年級患抑鬱症,並有自殺念頭時,她感到徬徨,不知道怎樣去救這位朋友。

16歲的高路,在華盛頓高中讀書,她表示半年前,一名同學自殺身亡,她知道消息時難以置信。

高路說:”我也沒有發現他有很多問題,也沒有發現他有很多困難,以為他也是像我一樣,一個學生,然後我知道的時候應該去幫他。”

Karen曾經有過自殺念頭,其後被轉介至學校的健康中心,開始接受治療,之後慢慢好轉。

她現在是青年領袖計劃的成員,她慶幸在脆弱時作出正確選擇,因為生命誠可貴。

Karen說:”有支援服務,我們正盡力確保青年,可以獲得更適合的服務。”

學生遇到困難,需要學校和家長支援,但很多華裔學生,都不願意把問題告訴別人,家長與學生之間的溝通,有什麼障礙?家長又有什麼難處?學校又扮演什麼角色?下集繼續探討。

