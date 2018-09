沉默的風暴：如何幫助亞裔學生紓緩壓力（四）

By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

亞裔學生自殺的風險高於其他族裔,學業壓力是其中一個主因,而現今學生的學業壓力越來越大,怎樣可以幫助學生紓緩壓力?醫生指家長扮演關鍵角色。

胡若娜醫生說:”我們的文化底蘊深厚,但我們確實給年青人很多壓力,亞裔年青人自殺的風險,高於同齡的其他族裔。”

胡若娜醫生說,其他族裔自殺的風險因素,包括貧窮和毒品,亞裔青少年的風險因素卻很不同。

胡若娜醫生說:”亞裔年青人的風險因素,很多時候是家庭壓力和學業成績,不是單一原因。”

很多華人家長都望子成龍,催谷子女在學業上有優秀成績,在體育、音樂 等課外活動上有出色表現,務求入讀頂尖高等學府,但胡若娜醫生提醒家長,美國與亞洲國家不同。

胡若娜醫生說:”在中國和很多國家,成功像爬樓梯一樣,若你失足跌倒,你很難再爬起來,所以你要小心注意每一步,但在美國就不同,在美國是像爬山一樣,可以往左,往右走,慢慢地爬,可以有的時候停下來休息。”

她說各人以不同的路線爬山,不同的速度登上山頂,而且可以不止一人登頂,每個人都有機會成功。

胡若娜醫生接觸的華裔學生個案中,學業壓力令他們在精神上承受不了。

胡若娜醫生說:”如果不成功,他們覺得是大災難,我遇到的孩子大多都害怕,他們擔心試過之後又失敗,如果不成功,他們覺得是大災難。”

學業壓力之外,現今學生還面對不少社會壓力,他們在社交媒體上發覺有其他人比自己聰明,在音樂或體育的表現好過自己,或身材瘦過自己等等,為追求所謂的理想體型,導致患厭食症等飲食失調的病人更日趨年輕化。

青春期的孩子要面對生理及心理的大轉變和各種的壓力,醫生建議家長多些與子女溝通,討論他們面對的問題,幫助子女平穩過渡青春期。

胡若娜醫生說:”很多年青人,很多青少年,20幾歲,他們不能跟爸爸媽媽講話,因為爸爸媽媽會馬上生氣。”

胡若娜醫生指出,有抑鬱症不是孩子的錯,也不是父母的錯,更不應視之為醜事,因為抑鬱症可以治療,他們可以向外求助。

家長想與子女加強溝通,但在美國的華裔移民家長,很多時候遇到的除了代溝外,還加上文化觀念不同的問題,怎樣可以打開子女的心扉,兩代人真誠有效地溝通?下集為大家探討。

美國華裔精神健康聯盟求助熱線:(800) 881-8502

沉默的風暴:探討華裔學生精神健康問題(一)

沉默的風暴:華裔學生遇情緒問題鮮少求助(二)

沉默的風暴:抑鬱症有何徵兆可讓大家及早察覺(三)

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。