沉默的風暴：如何幫助亞裔學生紓緩壓力（四）

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【KTSF 嚴劍蓉報導】

亞裔學生自殺的風險高於其他族裔，學業壓力是其中一個主因，而現今學生的學業壓力越來越大，怎樣可以幫助學生紓緩壓力？醫生指家長扮演關鍵角色。

胡若娜醫生說：”我們的文化底蘊深厚，但我們確實給年青人很多壓力，亞裔年青人自殺的風險，高於同齡的其他族裔。”

胡若娜醫生說，其他族裔自殺的風險因素，包括貧窮和毒品，亞裔青少年的風險因素卻很不同。

胡若娜醫生說：”亞裔年青人的風險因素，很多時候是家庭壓力和學業成績，不是單一原因。”

很多華人家長都望子成龍，催谷子女在學業上有優秀成績，在體育、音樂 等課外活動上有出色表現，務求入讀頂尖高等學府，但胡若娜醫生提醒家長，美國與亞洲國家不同。

胡若娜醫生說：”在中國和很多國家，成功像爬樓梯一樣，若你失足跌倒，你很難再爬起來，所以你要小心注意每一步，但在美國就不同，在美國是像爬山一樣，可以往左，往右走，慢慢地爬，可以有的時候停下來休息。”

她說各人以不同的路線爬山，不同的速度登上山頂，而且可以不止一人登頂，每個人都有機會成功。

胡若娜醫生接觸的華裔學生個案中，學業壓力令他們在精神上承受不了。

胡若娜醫生說：”如果不成功，他們覺得是大災難，我遇到的孩子大多都害怕，他們擔心試過之後又失敗，如果不成功，他們覺得是大災難。”

學業壓力之外，現今學生還面對不少社會壓力，他們在社交媒體上發覺有其他人比自己聰明，在音樂或體育的表現好過自己，或身材瘦過自己等等，為追求所謂的理想體型，導致患厭食症等飲食失調的病人更日趨年輕化。

青春期的孩子要面對生理及心理的大轉變和各種的壓力，醫生建議家長多些與子女溝通，討論他們面對的問題，幫助子女平穩過渡青春期。

胡若娜醫生說：”很多年青人，很多青少年，20幾歲，他們不能跟爸爸媽媽講話，因為爸爸媽媽會馬上生氣。”

胡若娜醫生指出，有抑鬱症不是孩子的錯，也不是父母的錯，更不應視之為醜事，因為抑鬱症可以治療，他們可以向外求助。

家長想與子女加強溝通，但在美國的華裔移民家長，很多時候遇到的除了代溝外，還加上文化觀念不同的問題，怎樣可以打開子女的心扉，兩代人真誠有效地溝通？下集為大家探討。

美國華裔精神健康聯盟求助熱線：(800) 881-8502

沉默的風暴：探討華裔學生精神健康問題（一）

沉默的風暴：華裔學生遇情緒問題鮮少求助（二）

沉默的風暴：抑鬱症有何徵兆可讓大家及早察覺（三）

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