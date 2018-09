沉默的風暴：家長有何方法打開子女心扉（五）

By

【KTSF 嚴劍蓉報導】

家長想與子女加強溝通,但在美國的華裔移民家長,很多時候遇到的除了代溝外,還加上文化觀念不同的問題,怎樣可以打開子女的心扉,兩代人真誠有效地溝通?

這是史丹福大學亞裔精神科醫生創辦名為CHIPAO的工作坊,目的是以短劇形式引導家長,怎樣可以更有效地與子女溝通。

專家先以亞裔家長慣常的語氣和態度與子女對話,之後再以不同的方式與子女對話,從中讓家長了解家長的語氣、用字和態度,足以影響子女是否願意打開心窗。

史丹福大學CHIPAO項目創辦人胡若娜醫生(Rona Hu)說:”你有什麼問題呀?對比,有什麼問題嗎?這裡用字有很小的分別,態度上卻有很大的分別。”

史丹福大學CHIPAO項目行政主任Joanne Lee醫生說:”通過觀看短劇,或許他們會明白,當我這樣說,他們會有這樣的反應和感受,但我沒有這個意思,我們知道,你也知道,但孩子知道嗎?很難說。”

青春期的孩子要面對身心變化、各種壓力和情緒困擾,少男少女心事多,但學業、拍拖、 說髒話等話題,很多時都令家長和子女難以有良好的對話。

Lee醫生說:”家長常常問到,如果我做不到怎麼辦?如果我不同意子女意見怎麼辦?”

醫生表示,明白有些事情很難改變,但希望家長通過了解子女的感受,下次對話時可以提醒自己,避免某些話衝口而出。

家長與子女的溝通障礙,除了代溝之外,還加上文化觀念不同的問題,傳統華人家庭,父母有絕對權威,從上而下的管教方式,在美國未必行得通。

Fremont聯合高中校區教育委員魏虹說:”美國家庭比較民主,大人小孩都有發言權 ,中國人家庭不是這樣,所以這種權威,父母、小孩跟美國人的成長環境很不同,在旁邊支持他們,而不是在上面支持他們,不是你應該這樣這樣,而是你可以這樣這樣,給你這些建議,孩子們對父母是非常尊重的,他們心裡最尊重的,就是他們的爸爸媽媽,最希望認同他們的,就是爸爸媽媽。”

華人移民家長若強迫子女接受自己那一套價值觀,隨時會弄巧反拙。

Lee醫生說:”如果你對子女太強硬,很容易會把他們推向另一邊,子女會否定你那一套,然後跟你說,你不了解我,他們可能完全走向另一邊。”

專家指出,在美國長大的華裔青少年,在尋找身份認同時,對於家裡和社會上的文化差異和價值觀的不同,會感到迷惘、混亂,過程中父母的幫助不可或缺。

醫生建議,家長耐心地與子女討論家長所關注或擔心的問題,促進雙方的溝通,並給予子女一些空間,但同時要表達父母的愛,讓孩子有安全感,知道有事的時候,可以和父母商討。

魏虹說:”當子女知道有不同價值觀的父母,尊重我、愛我、對我有耐性,教導我尊重他人,願意跟我討論不同的事情,這會帶來很大的作用。”

魏虹是南灣Cupertino市Fremont聯合高中校區教育委員,她建議家長,不要只問子女功課做了沒有?或考試考得好不好?一開口只關心學業的話,有可能會讓孩子誤會,父母只是想利用孩子的成績炫耀自己。

想跟子女有良好的溝通和關係的話,不妨每天都跟子女擁抱一下,說一聲我愛你,他們是在美國社會長大,你去看美國電影電視,都是有很多肢體接觸,他們覺得這樣才是愛,中國人比較保守,好像我愛你的話講不出來,就用英文說I love you。

她認為父母對孩子有要求是很正常,但一定要有愛為基礎,並且多點鼓勵和讚揚孩子,讓子女覺得安全,讓他知道不管在外面做得好與否,他回來家長都愛他。

Cupertino亞美家長協會與史丹福的醫生合作,將於10月17號星期三晚上6時半,在Cupertino Quinlan Center舉辦一場講座,講解家長怎樣可以更有效地與子女溝通,家長與子女都可以參加,免費入場。

大家如果想查詢有關講座的詳情或上網報名,請點擊:aapafall2018.eventbrite.com

沉默的風暴:探討華裔學生精神健康問題(一)

沉默的風暴:華裔學生遇情緒問題鮮少求助(二)

沉默的風暴:抑鬱症有何徵兆可讓大家及早察覺(三)

沉默的風暴:如何幫助亞裔學生紓緩壓力(四)

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。