沉默的風暴：家長有何方法打開子女心扉（五）

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【KTSF 嚴劍蓉報導】

家長想與子女加強溝通，但在美國的華裔移民家長，很多時候遇到的除了代溝外，還加上文化觀念不同的問題，怎樣可以打開子女的心扉，兩代人真誠有效地溝通？

這是史丹福大學亞裔精神科醫生創辦名為CHIPAO的工作坊，目的是以短劇形式引導家長，怎樣可以更有效地與子女溝通。

專家先以亞裔家長慣常的語氣和態度與子女對話，之後再以不同的方式與子女對話，從中讓家長了解家長的語氣、用字和態度，足以影響子女是否願意打開心窗。

史丹福大學CHIPAO項目創辦人胡若娜醫生（Rona Hu）說：”你有什麼問題呀？對比，有什麼問題嗎？這裡用字有很小的分別，態度上卻有很大的分別。”

史丹福大學CHIPAO項目行政主任Joanne Lee醫生說：”通過觀看短劇，或許他們會明白，當我這樣說，他們會有這樣的反應和感受，但我沒有這個意思，我們知道，你也知道，但孩子知道嗎？很難說。”

青春期的孩子要面對身心變化、各種壓力和情緒困擾，少男少女心事多，但學業、拍拖、 說髒話等話題，很多時都令家長和子女難以有良好的對話。

Lee醫生說：”家長常常問到，如果我做不到怎麼辦？如果我不同意子女意見怎麼辦？”

醫生表示，明白有些事情很難改變，但希望家長通過了解子女的感受，下次對話時可以提醒自己，避免某些話衝口而出。

家長與子女的溝通障礙，除了代溝之外，還加上文化觀念不同的問題，傳統華人家庭，父母有絕對權威，從上而下的管教方式，在美國未必行得通。

Fremont聯合高中校區教育委員魏虹說：”美國家庭比較民主，大人小孩都有發言權 ，中國人家庭不是這樣，所以這種權威，父母、小孩跟美國人的成長環境很不同，在旁邊支持他們，而不是在上面支持他們，不是你應該這樣這樣，而是你可以這樣這樣，給你這些建議，孩子們對父母是非常尊重的，他們心裡最尊重的，就是他們的爸爸媽媽，最希望認同他們的，就是爸爸媽媽。”

華人移民家長若強迫子女接受自己那一套價值觀，隨時會弄巧反拙。

Lee醫生說：”如果你對子女太強硬，很容易會把他們推向另一邊，子女會否定你那一套，然後跟你說，你不了解我，他們可能完全走向另一邊。”

專家指出，在美國長大的華裔青少年，在尋找身份認同時，對於家裡和社會上的文化差異和價值觀的不同，會感到迷惘、混亂，過程中父母的幫助不可或缺。

醫生建議，家長耐心地與子女討論家長所關注或擔心的問題，促進雙方的溝通，並給予子女一些空間，但同時要表達父母的愛，讓孩子有安全感，知道有事的時候，可以和父母商討。

魏虹說：”當子女知道有不同價值觀的父母，尊重我、愛我、對我有耐性，教導我尊重他人，願意跟我討論不同的事情，這會帶來很大的作用。”

魏虹是南灣Cupertino市Fremont聯合高中校區教育委員，她建議家長，不要只問子女功課做了沒有？或考試考得好不好？一開口只關心學業的話，有可能會讓孩子誤會，父母只是想利用孩子的成績炫耀自己。

想跟子女有良好的溝通和關係的話，不妨每天都跟子女擁抱一下，說一聲我愛你，他們是在美國社會長大，你去看美國電影電視，都是有很多肢體接觸，他們覺得這樣才是愛，中國人比較保守，好像我愛你的話講不出來，就用英文說I love you。

她認為父母對孩子有要求是很正常，但一定要有愛為基礎，並且多點鼓勵和讚揚孩子，讓子女覺得安全，讓他知道不管在外面做得好與否，他回來家長都愛他。

Cupertino亞美家長協會與史丹福的醫生合作，將於10月17號星期三晚上6時半，在Cupertino Quinlan Center舉辦一場講座，講解家長怎樣可以更有效地與子女溝通，家長與子女都可以參加，免費入場。

大家如果想查詢有關講座的詳情或上網報名，請點擊：aapafall2018.eventbrite.com

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